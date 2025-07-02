OGM'den yeni yangın uyarısı: Bu 3 güne dikkat, kuvvetli rüzgar geliyor

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz, Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araçlar, teknolojiler ve merkez hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Günlük orman yangınlarının takibi, sevk ve idaresini yapıyoruz. Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nden (MEUS) alınan veriler doğrultusunda ilgili bölgeler ve birimleri önceden uyarıyoruz. Bu analizlerimiz neticesinde bakıyoruz, riskin çok yüksek olduğu bölgelerde daha önce de planladığımız ekiplere ilave olarak farklı ekiplerimizi gönderiyoruz." dedi.

"RÜZGARLAR ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ RİSK TEŞKİL EDİYOR"



Meteorolojik koşulların çok kötü olduğu bir periyotta olunduğuna işaret eden Yılmaz, "Cuma gününden beri bir türbülansa girdik. Sıkıntılı bir dönem yaşadık. 27 Haziran- 1 Temmuz arası yaşadığımız 401 yangının şu anda 399 tanesi söndürüldü. İki tanesinde de kontrol sağlandı." diye konuştu.



"Öğleden sonra o iki bölgemizde kuvvetli rüzgar bekleniyor." ifadelerini kullanan Yılmz, "Bugünden itibaren de dikkatli olmamız gereken bir periyottayız. Çünkü meteorolojik risk haritasına göre çarşamba, perşembe, cuma günleri 3 günlük periyotta ciddi manada rüzgar var ülkemizde. Bu rüzgarda orman yangınlarıyla ilgili ciddi şekilde risk teşkil ediyor." açıklamasında bulundu.