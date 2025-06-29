OGM: "Kundaklama" değil, karşı ateş

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir Aliağa'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının sosyal medyada "kundaklama" denerek paylaşıldığını duyurup dezenformasyonlara karşı uyardı. OGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Doğruları bilerek, bilinçlenerek bilgi kirliliğinin ve dezenformasyonun karşısında hep birlikte duralım." ifadeleri kullanıldı.

"KARŞI ATEŞ" Paylaşımda "Bir kişinin çakmakla otları tutuşturarak yangını başlattığı" iddiasına ilişkin paylaşılan görüntülere de yer verildi. OGM, görüntüdeki gerçeğin ise "Alanında uzman ekiplerinin, yangının ilerleme yönünü ve davranışını analiz ederek karşı ateş (counter fire) yöntemi uygulaması" olduğunu vurguladı. "ULUSLARARASI KABUL GÖRMÜŞ BİLİMSEL YÖNTEM"

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Bu uygulama, orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası alanda kabul görmüş bilimsel bir yöntemdir.

Lütfen yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar ediniz. Sosyal medyada etkileşim amaçlı yapılan asılsız paylaşımlar, bilgi kirliliğine yol açmaktadır."



DMM: "RESMİ KAYNAKLARA İTİBAR EDİN"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:



"Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda dolaşıma giren, İzmir-Aliağa-Bozköy'deki yangın kontrol çalışmalarına ait bir görüntünün, bir şahsın ormanı kasten yaktığı iddiasıyla servis edildiği tespit edilmiştir.



22-25 Haziran 2025 tarihinde İzmir-Aliağa-Bozköy'de çıkan orman yangınının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililer tarafından bilinçli olarak uygulanan "karşı ateş" yöntemi ile bir çalışma yürütülmüştür.



Orman yangınları gibi hassas konularda vatandaşlarımızı resmi ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeye çağırıyoruz. Hassas dönemlerde, teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyunda yanlış algılamalara yol açabileceğine dikkat çekiyoruz."