OGM'nin orman yangınlarıyla mücadele için yapacağı mal ve hizmet alımlarının esasları belirlendi

"Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Kararla, özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olarak OGM'nin orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyacağı yurt içinden veya yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



Buna göre, alımlar "doğrudan temin usulü" veya "teklif alma yöntemi kullanılarak yapılacak ihale usulü" şeklinde gerçekleştirilecek.



İdare, ihtiyaçlarını belirtilen hallerde ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın, fiyat üzerinden görüşme yaparak doğrudan temin edebilecek. Hava araçları, kara araçları ve ekipleri için ihtiyaç duyulan bakım, modernizasyon, teçhizat, işletme ve idameye yönelik alımlar, ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar gereği yapılan alımlarla yabancı ülkelerin resmi kurumlarından yapılan alımlar ve mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişilerden yapılacak alımlar, doğrudan temin usulü kapsamında sayıldı.,

FİYAT AVANTAJ ORANLARI DİKKAT ALINDI



Teklif alma usulünde ise ihale dokümanında belirtilen fiyat avantaj oranları dikkate alınarak mali ve teknik tekliflerin değerlendirilmesiyle yüklenici seçilecek.



İhaleyi gerçekleştirmek üzere ihale komisyonu oluşturulacak. Komisyon, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az 5 kişiden oluşacak.



Bu şekilde yapılacak alımlarda ihale yapılmadan önce İdare tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenecek ve dayanaklarıyla birlikte hesap cetvelinde gösterilecek. Ancak maliyetin sınai veya teknolojik zorunluluklar veya acil ihtiyaçlar nedeniyle belirlenemediği, gerekçeleriyle birlikte onay belgesinde belirtilmesi kaydıyla, yaklaşık maliyet belirlenmeksizin ihale süreci başlatılabilecek.



Kararla, teknik şartname ve ihale dokümanı özellikleri, tekliflerin geçerlilik süresi ve dili, mali tekliflerin açılması, tekliflerin değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, sözleşme imzalanması, mücbir sebep halleri konularına ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.