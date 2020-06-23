Öğrenci evine 70 bin liralık elektrik faturası

Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı bir eve 70 bin 840 liralık elektrik faturası geldi. Şaşkınlık yaşayan öğrenciler, faturadaki yanlışlığın düzeltilmesiyle 120 lira ödedi.

Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 16:09

Öğrenci evine 70 bin liralık elektrik faturası

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Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören dört öğrencinin, Fatih Mahallesi Ümran Akkan Caddesi Trakya Sitesi'ndeki kiralık evlerine mayıs ayı faturasının 70 bin 840 lira gelmesi şaşkınlık yarattı.

Üniversite öğrencisi Furkan Kadir Egin, faturaların mesaj yoluyla iletildiğini söyledi.

''GÖRÜNCE ŞAKA SANDIM''

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.den (TREPAŞ) gelen fatura mesajını görünce çok şaşırdığını belirten Egin, "Mesaj geldiğinde uyuyordum, mesaj sesine uyandım. Görünce şaka yapılıyor sandım. Uyandığımda tekrar dikkatli baktım mesaja, bir aylık faturamız 70 bin lira gelmişti" dedi.

MEĞER 120 LİRAYMIŞ

Ev arkadaşlarıyla faturaya itiraz ettiklerini ve yanlışın TREPAŞ görevlilerince düzeltildiğini dile getiren Egin, mayıs ayı için 120 liralık elektrik faturası ödediklerini kaydetti.

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