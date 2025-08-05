Öğrenci işleri daire başkanının e-imzası ele geçirilmişti: Akdeniz Üniversitesi'nden açıklama geldi

Elektronik imzası ele geçirilen isimler arasında Akdeniz Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Altuğ Erkan'ın da olduğu belirtilmişti.



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTI



Akdeniz Üniversitesi'nden konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.



Üniversitenin açıklamasında Öğrenci İşleri Daire Başkanı Altuğ Erkan'ın elektronik imzasının 27 Eylül 2024 tarihinde kopyalandığı, bu durumun 5 Kasım 2024'te fark edildiği anlatıldı.



Durumun ortaya çıkmasıyla e-imzanın iptal edildiği anlatılan açıklamada, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.



"HİÇBİR DİPLOMA BU E-İMZA İLE İŞLEM GÖRMEDİ"



İddialara konu elektronik imza ile üniversitenin öğrenci bilgi sistemine (OBS) doğrudan giriş yetkisi bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Aynı şekilde, ilgili elektronik imza ile üniversite içi Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) erişim mümkün değildir. Bu kapsamda, Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen hiçbir resmi belge ya da diploma, kopyalanan bu e-imza kullanılarak oluşturulmamış ve işlem görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamaya şöyle devam edildi:



"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da konuya ilişkin resmi bir soruşturma başlatılmış olup, Akdeniz Üniversitesi olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve ilgili tüm makamlarla tam bir iş birliği içinde hareket ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.



Bu tür yasa dışı faaliyetlerle adımızın anılmasından duyduğumuz derin üzüntüyü ifade eder, üniversitemizin kurumsal saygınlığını koruma kararlılığımızın altını çizmek isteriz ifadeleri kullanıldı."



"E-İMZA İLE DİPLOMA DÜZENLEME YETKİSİ YOK"



Elektronik imzası ele geçirilen Öğrenci İşleri Daire Başkanı Altuğ Erkan da benzer bir açıklama yaparak, "E-imza ile diploma düzenleme yetkisi yok." dedi.



"Öğrenci Bilgi Sistemimiz mevcut ve bu sisteme yalnızca çift doğrulama yöntemiyle giriş yapılabilmektedir." diyen Erkan, şöyle devam etti:



"Bunun dışında hiçbir kişi ya da yetkili, farklı bir erişim imkanına sahip değildir. Düzenlenen bu elektronik imza ile üniversitenin herhangi bir sistemine giriş yapmak mümkün değildir.



Ayrıca bu olaydan bağımsız olarak da düzenli olarak sistemlerimizde gerekli kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Bu kontroller, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız aracılığıyla sürekli yapılmaktadır."