Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün geceden beri devam eden sağanak nedeniyle çöken yola saplanan öğrenci servisi, çekici yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Alaattin Caddesi'nde şiddetli yağış nedeniyle çökmeler meydana geldi.
Sabah öğrencileri okula götüren servis aracı, çöken yola saplandı.
Olay yerine polis ve çekici araç sevk edildi. Öğrenci servisi, saplandığı yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.
Bu arada servisteki öğrenciler okullarına başka bir araçla gönderildi.