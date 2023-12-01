Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Özel Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan U.T idaresindekiservis minibüsü, Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü yakınlarında N.P idaresindeki kamyonetle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada servis minibüsündeki 20 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öğrencilerden Berfin Y. (16) ile Alihan Y'nin (14) sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek hastaneye gelerek, İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı ve hastane başhekimi Adem Arslan'dan öğrencilerin durumuna ilişkin bilgi aldı.



Vali Koç, acil serviste tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin