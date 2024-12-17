Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Samsun'da sürücüleri öğrenilemeyen 55 C 0161 plakalı öğrenci servisi ile 55 ALE 383 plakalı otomobil, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde 1271. ve 1386. caddelerin birleştiği kavşakta çarpıştı.



Kazada servis sürücüsü, araçta bulunan görevli ve 9 öğrencinin yanı sıra otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.