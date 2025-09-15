Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Aydın'da lise öğrencilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

'ın Sultanhisar ilçesinde A.D. idaresindeki Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, Uzunlar Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ve ile öğrenciler E.D, M.G, E.Ş., Ş.T.Ç. yaralandı.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

