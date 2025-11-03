Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı

Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi yakınlarında öğrenci servisi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbarla adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan 13 öğrenci ile servis sürücüsü, ekiplerce güçlükle uçurumdan çıkartılarak ambulanslarla Hadim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan biri helikopterle olmak üzere toplam 14 kişi, Konya'daki hastanelere sevk edildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.