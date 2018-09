Sivas'ta bir okul müdür yardımcısı, kayıt işlemleri nedeniyle tartıştığı öğrenci velisi tarafından darbedildi.



İddiaya göre, Süleyman Demirel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sedat Taşar (48) ile okula çocuğunu kaydettirmek için gelen H.E. arasında kayıt işlemleri sırasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.E, Taşar'ı darbetti.



Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Taşar, hastaneye giderek darp raporu aldı. Polis, şikayet üzerine şüpheli H.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Taşar'ın odasında yaşanan olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, odasında başlayan kavga sırasında kapı girişinde yere düşen Taşar'ın, H.E. tarafından tartaklanması, bu sırada koridorda bulunan öğrenciler ile velilerin kaçışması yer alıyor. Kavga, okuldaki öğretmenlerin araya girmesiyle son buluyor.



SENDİKADAN KINAMA



Öte yandan Eğitim Bir-Sen üyeleri ve bazı öğretmenler, okul bahçesinde toplanarak darp olayını kınadı.



Sendika şube başkanı İlhan Karakoç, burada yaptığı açıklamada, eğitim çalışanları olarak hiç hak etmedikleri bir menfur olayla karşı karşıya olduklarını söyledi.



Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Karakoç, şunları kaydetti:



"Öğretmene şiddeti nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Biz bu toplumun en önemli işini yapıyoruz, insan yetiştiriyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış birinin gelip burada kendisine hizmet eden, çocuğunun kaydını yapan, onu ayakta karşılayan, ona çay söyleyen, ikramda bulunan bir öğretmene saldırmasını, hele hele elini kaldırmasını, hele hele vurmasını eğitim camiası olarak bir kez daha nefret ve şiddetle kınıyoruz. Avukatımız da burada, bunun hem yasal takipçisi olacağız, hem kanuni anlamda düzenleme yapılması için takipçisi olacağız. Eğitim çalışanları bugün hep beraber, birlik içerisinde nefret ve şiddetle bu olayı kınıyoruz. İnşallah bu tür şiddet ve bu tür olaylar bir daha okullarımızda yaşanmaz."