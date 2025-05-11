Öğrenci yurdunda korkutan yangın: Üç kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde bulunan bir vakfa ait erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bulunan kazan dairesinde dün saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden öğrenciler, panikle dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yurtta kalan öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekipler yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü.

Binanın bir kısmında hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen üç öğrenciye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.