İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nun trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alarm sesleriyle uyanan öğrenciler, trafodaki yangını odalarının balkonundan izledi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Öğrenci yurdunda trafo yangını
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'da Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nun trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nun trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.