Öğrenci yurdunda yangın paniği

İzmir'in Buca ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Hacı Ahmet Tatari Erkek Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.



Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki yurdun bahçesinde başlayan yangın yurt binasına sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Dumanların binayı kaplaması üzerine öğrencilerden bazıları çatıya çıktı.



İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çatıdaki öğrenciler ise itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla aşağıya indirildi.



Yangında, duman etkilenen 5 öğrenci sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLK ŞÜPHE İZMARİT



Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Yangının izmaritten çıkmış olabileceği öne sürülürken soruşturma başlatıldı.



