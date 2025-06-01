Öğrenci yurdunun bahçesinde yangın

Batman'da bir kız öğrenci yurdunun bahçesinde yangın çıktı. Yangın ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.

Öğrenci yurdunun bahçesinde yangın

Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ndeki kız öğrenci yurdunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, sigara izmaritinin atılmasıyla bahçede bulunan kurumuş otlar yanarak her tarafı duman sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

, rüzgarın etkisiyle yayılırken kontrol altına alınarak söndürüldü.

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