Öğrenci yurdunun bahçesinde yangın
Batman'da bir kız öğrenci yurdunun bahçesinde yangın çıktı. Yangın ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.
Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ndeki kız öğrenci yurdunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, sigara izmaritinin atılmasıyla bahçede bulunan kurumuş otlar yanarak her tarafı duman sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, rüzgarın etkisiyle yayılırken kontrol altına alınarak söndürüldü.
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