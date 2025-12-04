Öğrenciler tarafından zorbalığa uğrayan öğretmen: Şikayetçi değilim

Ankara'da bir lisede öğrencilerin saygısız davranışları, öğretmenin masasını sallaması ve diğer öğrencilerin de bu duruma gülüp kayda alması tepki çekmişti.

Bu görüntüler hala tartışılmaya devam ediyor.

Gözler, öğrencilerle ilgili okul disiplin kurulunun vereceği kararda. Öğrenciler hakkında kınama, uyarı uzaklaştırma cezalarından biri verilecek.

ÖĞRETMEN: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Saygısızlığa maruz kalan öğretmen de ilk kez konuştu.

Olaya ilişkin Sözcü Gazetesi'ne konuşan fizik öğretmeni yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti.

"Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim." diye konuşan öğretmen, hepsini çok sevdiğini dile getirdi.

Öğrencilerinden böyle bir davranışı bekleyemediğini de sözlerine ekleyen öğretmen, "Benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem." dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Fizik öğretmeni, olayda bir süre sonra ders anlatırken tansiyonu yükselince dengesini kaybederek düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.