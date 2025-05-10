Öğrencilerden annelerini ağlatan sürpriz

Bursa'da Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu öğrencileri anneler gününe özel sürpriz hazırladı.

Okul yönetimi bir gün önceden öğrencileri okula getiren annelerin beyaz ve pembe giyinmesini istedi.

Ders zili öncesi okul bahçesinde bin 100 öğrenci sıra oldu.

Annelerin beklemediği bir anda okul yönetiminin hazırladığı, "Yaşam da sizinle başlıyor, eğitim de. Öğrencilerimizin kıymetli anneleri, çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirebilmek için gösterdiğiniz çabanın, bitmek bilmeyen sabrın, farkındayız. İyi ki varsınız." yazılı dev afiş açıldı.

Ardından öğrenciler Anneler Günü için kendi hazırladıkları pankartları açarak annelerine şarkılar söyledi.

Yapılan bu sürpriz karşısında anneler gözyaşlarını tutamadı.