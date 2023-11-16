Öğrencilere bedava 10 GB internet başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Genç Teknoloji Destek uygulaması başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bakanlık tarafından "Genç Teknoloji Destek" programının hizmete sunulduğu belirtildi.



10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Teknolojik cihaz ve internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, geniş bilgilerin yer aldığı "www.gsbbiz.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi.



Öğrencilerin ayrıca cep telefonlarından "GSBBiz" uygulamasını indirerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.



10 GB İNTERNET DESTEĞİ KAÇ AY SÜRECEK?



Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yaparak internet desteği alması onaylanan öğrenciler, bu imkanı öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere 12 ay boyunca kullanabilecek.



Öğrencilere bu süre zarfında her aya 10 GB ücretsiz internet erişimi sunulacak.



