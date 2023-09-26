Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar desteği | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.



Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, öğrencilerin merakla beklediği teknoloji desteğinin ayrıntılarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine "9 bin 500 lirayı aşmayan telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceklerini ve bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz 10 GB da kota tanımlayacaklarını söyledi.

Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını da tamamladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" dedi.

Erdoğan, ayrıca ilan sitelerine yönelik de Kabine'de alınan kararı açıkladı.

Cumhurbaşkanı, 1 Kasım'dan itibaren ilan sitelerine sahte ve yanıltıcı ilan almaları halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;



"Türkiye Yüzyılını inşa süreci hedefiyle çıktığımız yolculuğumuz sürüyor.

Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Dış politika kulvarında yoğun bir programımız vardı.

Orta Vadeli Programın tamamlayıcısı niteliğindeki 14. Kalkınma Programını yakında sunacağız.



Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini OVP'ye destek olmaya davet ediyorum. 85 milyon el ele gönül gönüle Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız.

"HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME"

Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak hedefidir. Türkiye Yüzyılını biz ilan etmiş olsak da bu 85 milyonun ortak idealidir. Hedefimiz sürdürülebilir büyüme. Önyargılar kırıldıkça yatırımlar da artacak.

YENİ ANAYASA MESAJI



Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasa kavuşturmak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

TEKNOFEST İZMİR

Birileri istemese de Teknofest gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor ve iftihar ediyoruz. Cuma günü İzmir'de gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz.

ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU DESTEĞİ



Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyecek şekilde destek vereceğiz.



Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız.



Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.

18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI MECLİS'E GELİYOR

Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız.



İLAN SİTELERİNE SAHTE, YANILTICI İLAN YAPTIRIMI



Depremzedelerimizi, mağduriyeti fırsata çevirmeye çalışan aç gözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız, her türlü tedbiri alarak üzerlerine gideceğiz.

Son dönemde artan hayat pahalılığı gündemimizden çıkana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 6 ay 6 bin kilometre sınırından ilan sitelerine getirdiğimiz kısıtlamalara, liste fiyatından daha fazla para talep eden bayilere yönelik denetimlere kadar attığımız adımlarla otomobil piyasasında balonu söndürdük. İlan sitelerini, sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız. Deprem bölgesinde inşaat malzemelerinin temini ve fiyatıyla ilgili benzer tamahkarlıkların yaşandığını görüyoruz.

ERMENİSTAN'A KARABAĞ UYARISI



Nahçıvan, konumu itibari ile de bizim için ayrı bir öneme sahiptir. 2020'deki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temelini attık. Dün enerji konut alanlarında imzaladığımız 3 yeni anlaşmayla ilişkimizi güçlendirdik. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun başarısından hepimiz gurur duyduk. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonundan gurur duyduk, Karabağ'daki Ermenilere yönelik insani tavır her türlü övgünün üzerinde. Ermenistan'ın dışardan gelen kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz.

ZENGEZUR KORİDORU



Zengezur koridorunu da en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan ile karayolu ve demiryolu irtibatımızı Nahçıvan üzerinden kesintisiz hale getireceğiz.



Türkiyesiz hiçbir proje başarıya ulaşamaz. Bu denemeleri yapanlar gün sonunda Türkiye'nin desteğine talip olmak zorunda kaldı. Türkiye'ye dost olan kazanır, husumet besleyen kaybeder.