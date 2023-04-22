Öğrencilere cinsel istismardan tutuklanan doktor serbest

Balıkesir’de, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj gören 17 yaşındaki 3 lise öğrencisine, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğrencilere cinsel istismardan tutuklanan doktor serbest
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Doktora cinsel istismardan tutuklama

Doktora cinsel istismardan tutuklama

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Cinsel istismar suçundan tutuklanan doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj gören Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A.’ya muayene oldu.

Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu. Hastanede staj gören aynı okulun 2 öğrencisi de T.A.’nın istismarına uğradıklarını iddia etti.

Öğrencilere cinsel istismardan tutuklanan doktor serbest - 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rehberlik ve psikolojik danışman tarafından dinlenen öğrencilerin iddiaları üzerine, durum Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A., 28 Mart’ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bandırma T Tipi Cezaevi’ne konuldu.

TAHLİYE EDİLDİ

T.A., tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Stajyer öğrencilerin velilerinin, tahliye kararının ardından, koruma tedbiri talebinde bulunacakları öğrenildi.

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