Öğrencilere cinsel istismardan tutuklanan doktor serbest

Cinsel istismar suçundan tutuklanan doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj gören Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A.’ya muayene oldu.

Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu. Hastanede staj gören aynı okulun 2 öğrencisi de T.A.’nın istismarına uğradıklarını iddia etti.