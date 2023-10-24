Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerine verilecek ücretsiz 10 GB'lik internetle ilgili sürecin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Akademik Yıl Açılış ve EKEV-2023 Akademik Bilim Sanat ve Spor Ödülleri Töreni'ne katılan Bakan Uraloğlu,üniversite öğrencilerine verilecek ücretsiz 10 GB'lik internete ilişkin şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sizlere vadettiği 10 GB internetle ilgili süreci aşağı yukarı tamamladık. Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışıyoruz. Bu ayın sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz ama yetişmezse de kasım ayının başında hazır olmuş olacak. Onları size vermiş olacağız. Bilgisayar ve cep telefonuna ciddi bir destek sağlamış olacağız. O da netleşti."

