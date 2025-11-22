Öğrencilere YKS desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla hazırlanan "hedef temelli destek eğitimi" modülünün, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu'na (MEBİ) eklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulan modül, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme, öğretmen ve yöneticilere ise öğrencileri yönlendirme noktasında dijital araçlar sunacak.

Modül sayesinde dersin öğretmenleri, öğrencilerine sistem üzerinden kolayca ödev gönderebilecek.

Öğretmenler, bu süreçte soru bankalarındaki sorulardan, tarama testlerinden ve MEBİ havuzunda yer alan bütün sorulardan yararlanarak testler oluşturabilecek.

Oluşturulan testler, dijital olarak veya çıktı alınarak öğrencilere uygulanabilecek.

Öğrenciler gönderilen bu ödevlere, ana sayfalarına gelen bildirime tıklayarak veya sol menüde yer alan "hedef temelli destek eğitimi" modülüne giriş yaparak ulaşabilecek.

ÖĞRENCİLERİN YKS HAZIRLIK SÜREÇLERİNDE HEDEFLERİNE ODAKLANMALARI ARTIRILACAK

Ayrıca modül, deneme sınavı oluşturma imkanı da sunuyor. Denemeler, okul yöneticileri tarafından açılacak ve öğretmenlerin sistemdeki kapsamlı soru havuzundan yararlanarak, deneme sorularını hazırlamaları sağlanacak.

Bu yaklaşımla öğrencilerin YKS hazırlık süreçlerinde hedeflerine odaklanmaları artırılacak, öğrenme ve öğretme süreçlerindeki verimlilik yükselecek ve dijital eğitim araçlarının aktif kullanımıyla öğrenci başarısında olumlu gelişmeler sağlanacak.

Bu kapsamda yürütülen dijital faaliyetler sayesinde, öğrenci ve öğretmenlerin MEBİ platformunu daha etkin kullanması da hedefleniyor.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 12. sınıf öğrencilerinin yükseköğretime hazırlık süreçlerini daha planlı, izlenebilir ve etkili bir şekilde yürütmelerini amaçlayan bu modül ile öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına hızlı ve doğru biçimde yanıt verilirken, öğretmen ve okul yöneticilerine de öğrenme süreçlerini bütüncül olarak takip edebilecekleri güçlü bir dijital altyapı sunuluyor.