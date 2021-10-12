Öğrencileri taciz eden öğretmen tutuklandı

Bilecik'te 2 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen lise öğretmeni Taner Baştuğ tutuklandı.

Haberler - DHA 12.10.2021 - 15:56

Öğrencileri taciz eden öğretmen tutuklandı

'te, kız öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan i Taner Baştuğ (49), çıkarıldığı ce tutuklandı.

Kent merkezindeki lisede 2 kız öğrenci, bir süredir Taner Baştuğ'un cinsel tacizine uğradıklarını öne sürerek, durumu hem rehber lerine hem de ailelerine bildirdi.

Ailelerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Baştuğ, gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen Baştuğ, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taner Baştuğ, 'cinsel taciz' suçlamasıyla çıkarıldığı ce tutuklandı. Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...