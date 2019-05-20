Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki ilkokulda öğrenim gören 7 kız öğrenci, kantin işletmecisi S.A.'nın kendilerini taciz ettiğini ailelerine söyledi. Aileler, Demirköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine jandarma ekipleri, S.A.'yı evinde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
Öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kantinci tutuklandı
Anadolu AjansıTürkiye
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, ilkokulda 7 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisi tutuklandı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki ilkokulda öğrenim gören 7 kız öğrenci, kantin işletmecisi S.A.'nın kendilerini taciz ettiğini ailelerine söyledi. Aileler, Demirköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.