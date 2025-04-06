Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi

Kamptan dönen öğrencileri taşıyan otobüs yoldan çıktı. Kazada, 20 öğrenci şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü yolunda kamptan dönen ekibi taşıyan bir , henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı.

Olayın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

20 ÖĞRENCİ YARA ALMADI

Şans eseri kazadan otobüste bulunan 20 öğrenci yara almadan kurtuldu.

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