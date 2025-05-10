Öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 18 yaralı
Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs, otomobille çarpıştı. Kazada 18 kişi yaralandı.
Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAN 950 plakalı otobüs, Erfelek-Gerze karayolu Aloğlu köyü mevkisinde, Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otobüs, şarampole devrildi.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüsteki 17 kişi ile otomobildeki bir kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Trafik Kazası
- Sinop