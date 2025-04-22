Öğrencileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 9 yaralı
Manisa'da aynı okulun öğrencilerini taşıyan servis araçları çarpıştı. Kazada, 9 öğrenci yaralandı.
Manisa Turgutlu'daki Halil Kale Fen Lisesini inceleme gezisinden dönen Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Tarık B. yönetimindeki okul servisi, yine aynı okulun öğrencilerini taşıyan Ruhi Ç. yönetimindeki servise arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle öndeki servis minibüsündeki 16 öğrenciden 9'u hafif yaralanırken, İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 öğrenci Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öğrencilerin sağlık durumların iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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