Öğrencileri taşıyan seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Polatlı'dan Ankara'ya üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün motor kısmı, seyir halinde iken alev aldı.

Şoförün otobüsü durdurmasının ardından öğrenciler, tahliye edildi.

OTOBÜS KULLANILMAZ HALE GELDİ

Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.