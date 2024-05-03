Öğrencilerin bulunduğu servis aracına sopalı saldırı

Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halindeki öğrenci servisinin şoförü ile tartışan bir başka sürücü, trafik ışıklarında içerisinde öğrencilerin bulunduğu aracın ön camını demir sopayla parçaladı. Öğrenciler büyük korku yaşadı.

Öğrencilerin bulunduğu servis aracına sopalı saldırı

Olay, akşam saatlerinde Alanya Mersin D-400 kara yolu Dinek Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeyken servis şoförü H.Ş. ile diğer aracın sürücüsü F.S. arasında tartışma çıktı. Araçların kırmızı ışıkta durduğu anda aracından inen sürücü, eline aldığı sopayla servis aracının ön camına defalarca vurdu.

Çevredeki diğer vatandaşlar kavgayı ayırırken, eli sopalı saldırgan aracına binip bölgeden uzaklaştı. Araç plakası ve güvenlik kameralarından yola çıkan polis, aracıyla uzaklaşan sürücü F.S ile olay anında yanında olduğu belirlenen babası M.S.’yi kısa süre içinde yakaladı.

Sopayla sonrasında servis aracının ön camında hasar olduğu görüldü.

Öğrencilerin bulunduğu servis aracına sopalı saldırı - 1

ÖĞRENCİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

Serviste bulunan öğrencilerin saldırı anında büyük korku yaşadı.

"ÖĞRENCİLERİMİZE BUNU YAŞATMAYA KİMSENİN HAKKI YOK"

Saldırıya uğrayan servisteki bir öğrencinin velisi Dudu Akman, çocukların olaydan psikolojik olarak etkilendiğini belirterek, "Yolda saldırıya uğramışlar. Ben de iş yerindeyim, hemen izin alıp çıktım. Karakola geldik şikayetçi olduk. Öğrencilerimize bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Trafikte adam duruyor ve çocukların üzerine saldırıyor. Hastaneye gideceğiz. Allah'a şükür çocuklarımızın durumunda bir şey yok ama olabilirdi. 15-16 tane çocuk varmış serviste. Çocuklar psikolojik olarak etkilendiler, çok aşırı korkmuşlar" dedi.

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