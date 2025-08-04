Öğrencilerin kiralık ev telaşı başladı

Üniversite adaylarının ev arama telaşı başladı.



Hedeflediği üniversiteyi kazanacağını düşünen birçok öğrenci için öncelik devlet yurtları.



Ancak kapasitenin hızla dolacağını düşünenler emlakçıların yolunu tutuyor.



Tercihlerde ilk sırada yer alan İstanbul'daki kira fiyatları ise öğrencileri zorluyor.



İstanbul'da Kadıköy ve Beşiktaş'ta kiralar 45 bin lirayı buluyor. En düşük olduğu ilçeler ise Kartal ve Avcılar.



Türkiye genelinde ortalama kiranın en ucuz olduğu iller ise Erzurum, Trabzon ve Kayseri.



İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş gençlerin

bugün kiralayacakları 30 bin liralık dairenin birkaç gün içinde 40-50 bin liraya çıkacağını söyledi.



15 gündür şehir dışından telefon geldiğini ve öğrencilerin evleri görmeden fotoğraflardan inceleyerek tuttuğunu belirten Yeşiltaş, geçen yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2 oda bir salon ev bulunabildiğini ancak bu yıl bunun mümkün olmadığını ifade etti.