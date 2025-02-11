Öğrencilerin kar tatili sevinci

Meteorolojik uyarıların ardından kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı , sabah saatlerinde etkisini artırdı. İstanbul 'un kuzey bölgelerindeki yüksek rakımlarda etkili olan kar yağışının ardından bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Arnavutköy'deki Cemal Reşit Rey İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, tatil haberinin ardından okullarından çıkarak evlerine gitti. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde de okulların tatil olmasıyla öğrenciler yoğun kar yağışı altında evlerine dönmeye başladı. Tepe İlköğretim Okulunda da öğrenciler tatil haberinin ardından okullarından ayrılmaya başlarken, bazı öğrenciler okul bahçesinde kar topu oynayarak yağışın keyfini çıkardı. Başakşehir'de kar tatilinin ardından yürüyerek evine giden 11. sınıf öğrencisi Emir Özbey, yağışın kendilerini çok mutlu ettiğini, okulların tatil edilmesiyle karın tadını çıkardıklarını söyledi.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ERKEN MESAİ YAPTI



Tatil haberinin ardından servis şoförleri de öğrencileri evlerine ulaştırmak için mesaiye erken başladı.



Servis sürücüsü Mücahit Özkan, Başakşehir'de ara sokakların kar nedeniyle kötü durumda olduğunu, yavaş ve dikkatli giderek öğrencileri sağ salim evlerine ulaştıracaklarını söyledi.



Servis aracında hostes olarak çalışan bir kişi de iki ayrı okula servis hizmeti verdiklerini belirterek, okulların aynı anda tatil edilmesi nedeniyle zorlandıklarını dile getirdi.



Aracıyla trafikte seyreden İbrahim Zeyrek ise yağış dolayısıyla mahalle aralarına giremediğini ancak ana caddelerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.