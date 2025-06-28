Öğrencilerin vize çilesi: 50 bin mağdur

Özellikle Avrupa ülkelerine gitmek isteyenlerin son aylarda yaşadığı çile yurtdışında üniversite okumak isteyen öğrencileri de vuruyor.

Yaklaşık 50 bin öğrenci geçen yıl vize sürecinde problem yaşadı.

Evrakların yetiştirilmesi, aracı kurumlarla vaya konsolosluklarla randevu süreci derken aylarca beklemek zorunda kalan öğrencilerin bazıları ret yanıtı aldı.



Kimileri de başvuru onaylansa bile burs hatta eğitim hakkını kaybetti.



ALMANYA VE İTALYA



En çok Almanya ve İtalya başvurularında sıkıntı yaşanıyor.



Bu iki ülkede okumayı hedefleyen toplam 23 bin öğrenci vize almak isterken çeşitli mağduriyetlerle karşılaştı.



KAMPANYA BAŞLATILDI



Yurt Dışı Eğitim Danışmanları Derneği öğrencilere öncelik tanınması için kampanya başlattı.

Eğitim için giden insanların çok kısa sürelerde vizeye başvurmak zorunda oludğunu vurgulayan dernek başkanı Osman Yılmaz, "Belki ilkokuldan itibaren hayallerini kurdukları eğitimi yurt dışında gitmek için gidiyorlar. Bu hayallerin önüne böyle bürokratik başvuru merkezlerindeki sıralamalarla engel konduğunda mağdur oluyorlar" dedi.

