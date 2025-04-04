Öğrencilerine müstehcen şarkı söyleten öğretmene soruşturma

Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni R.T.Ç, 14 Mart'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda müstehcen ifadelerin yer aldığı şarkı sınıfta bir öğrenciye söyletildiği anları paylaştı.

Ekrana yansıtılan şarkının kapak fotoğrafında ise şiddet içerikli görsel görüldü.



R.T.Ç, tepki çeken paylaşımını kaldırdı.



Öğretmen hakkında 28 Mart'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.



SİLAHLI PAYLAŞIMLAR



R.T.Ç'nin sosyal medyada silahlı paylaşımları da olduğu görüldü.

