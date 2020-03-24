Öğrencinin çözemediği soruyu çözen belediye: Sen yeter ki evde kal kardeşim

Kahramanmaraş'ta bir öğrencisi çözemediği matematik sorusunu sosyal medyadan Elbistan Belediyesi'ne sordu.



Evde kalarak üniversite sınavına hazırlanan Enes Balık, bir matematik sorusunu çözemeyince Elbistan Belediyesi’nden yardım istedi. Sorunun fotoğrafını, "çözemediğim sorulara benim belediyem çözüm bulur" notuyla Twitter'da paylaşıp, belediyeyi etiketledi.

Elbistan belediyesi, Balık'ın bu talebine ile soruyu bir öğretmene gönderdi. Belediye, sorunun cevabını 40 dakika sonra Twitter'dan paylaşarak "sen yeter ki evde kal kardeşim"notunu da düştü.