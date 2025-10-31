Öğrencinin yüzünde sigara söndüren temizlik görevlisi tutuklandı

Sosyal medyada Şanlıurfa'daki Koyunluca İlkokulu'nda eğitim gören ikinci sınıf öğrencisi M.B.'nin (7) okulda görevli bir temizlik personeli tarafından dövülerek yüzünde ve ellerinde sigara söndürüldüğü yönündeki paylaşımlar üzerine Harran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve okulda geçici temizlik görevlisi olarak çalışan Z.S. (45) isimli kadın, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

