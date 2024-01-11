Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 12,5 yıl hapis

“BANA YAŞINI SÖYLEMEDİ”



Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturması sonunda hakkında, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan S.Y., savunmasında, “Olayların bu noktaya geleceğini düşünmedim. Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti.” dedi.



CEP TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER İÇİN DE DAVA AÇILDI



Yargılama devam ederken, cep telefonunda kız öğrencisine ait cinsel içerikli mesaj, görüntü ve fotoğraflar bulunan tutuklu sanık hakkında, genel ahlaka karşı suçlar kapsamındaki müstehcenlik suçundan da 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Dosya, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davayla birleştirilirken, S.Y., öğrencisinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği cinsel içerikli fotoğraf ve mesajların cep telefonunda kayıtlı kalmasının suç olduğunu bilmediğini iddia etti.



Sanık avukatı Sedat Gülen de müvekkilinin, öğrencisine ait görüntü ve fotoğraflarını, cep telefonunda tutmasının suç olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını belirterek, ayrıca bu fotoğraf ve görüntüleri öğrencisinin kendi rızasıyla gönderdiğini savundu.



BERAATİNİ İSTEDİ



Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık S.Y. ile öğrencinin yakınları ve taraf avukatları katıldı. S.Y. son savunmasında da önceki ifadelerini tekrarlayarak, “Mesaj ve görüntülerin suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem hemen silerdim. Ayrıca öğrencimin yaşının 14’ten büyük olduğunu düşünüyordum. Beraatimi istiyorum.” dedi.



12,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü S.Y.'ye, cinsel istismar suçundan 10 yıl, hürriyeti yoksun kılma suçundan da 2,5 yıl olmak üzere toplam 12,5 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. S.Y.’ye müstehcen görüntüleri depolama suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.