Öğrencisine bilerek düşük not verdiği iddia edilen profesöre 5 ay hapis cezası verildi.
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, kendisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olduğunu öne sürdüğü Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'den şikayetçi oldu.
Öğrenci, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak kağıdının yeniden incelenmesini talep etti. İdare Mahkemesi, öğrencinin Haber Analiz dersinde 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit ederek notun değiştirilmesine hükmetti. Şikayet üzerine Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nurdoğan Rigel hakkında, Görevi kötüye kullanmak suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
Davanın İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel ve Avukatı Hasan Ali Atabay ile şikayetçi öğrenci Savash Porghamrezaeieh katıldı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Yazılı savunmasında Rigel, hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.
İYİ HAL İNDİRİMİ VE ERTELEME
Kararını açıklayan mahkeme, Rigel'i, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.