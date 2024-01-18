Öğrencisini döven öğretmene para cezası

Olay, 21 Mart 2022'de İzmit Mesleki Eğitim Merkezi’nde meydana geldi.

Makine bölümü öğrencisi M.H.Y., öğretmeni Cafer D. tarafından dövüldü. O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çekilen video da sosyal medyada yayınlandı. Dayak yiyen çocuğun kendi çocuğu olduğunu fark eden M.H.Y.'nin ailesi, Kocaeli Adliyesi’ne giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Cafer D.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, Kocaeli 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Kasten yaralama ve hakaret suçlarından açılan davanın karar duruşmasına sadece taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Cafer D.’nin öğrencisi M.H.Y.’ye eliyle vurarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde yaraladığını ifade etti. Savcı, Cafer D. hakkında, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılmak sureti ile kasten yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası veya para cezası, hakaret suçundan ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

