Öğrencisini merdivenden iten okul müdürünün tahliye talebine ret

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizimli ortaokul öğrencisi B.U.U'yu (13) merdivenlerden iterek düşüren okul müdürü Bekir Güçlü, “kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama” suçundan tutuklu yargılandığı davada, hakkındaki suçlamaları reddedip, tahliyesini istedi. Hakim, Güçlü'nün tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay, 5 Kasım'da saat 09.30 sıralarında Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıfta eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U., okul müdürü Bekir Güçlü'nün müdahalesi sonucu merdivenden düştü. Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansırken, B.U.U yaralandı. Eve gidince durumu ailesine anlatan B.U.U., Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aile, çocukları B.U.U.nun tedavisinin ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte jandarmaya giderek, okul müdürü Güçlü'den şikayetçi oldu. Durumun bildirilmesi ile harekete geçen Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. B.U.U. için alınan adli muayene raporunda; hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA EKLENDİ

Olaya ilişkin okulun güvenlik kamerası görüntüleri de temin edilerek dosyaya dahil edildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda okul müdürü Güçlü, jandarma tarafından gözaltına alınıp, "Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü Güçlü'nün açığa alındığı bildirildi. B.U.U., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın ardından okul müdürü Bekir Güçlü hakkında dava açıldı.

Davanın ilk duruşması bugün Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Bekir Güçlü, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur otizmli öğrenci B.U.U. ve annesi Derya Yavuz ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri mahkemede hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında sanık Güçlü, hakkındaki suçlamaları reddedip daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Öğrencimizi merdivenden inerken gördüğümde montundan- omzundan, tutarak niye derse girmediğini sordum. Küfürle karşılık verdi, kendini geriye doğru itti. Bir anda dengesini kaybedip merdivenlerden düşüp, yuvarlandı. İtme girişimim, kasıtlı bir hareketim yoktu. Kameraları farklı açılardan izlerseniz benim dediklerimi göreceksiniz. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

BARO VE DERNEĞİN KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Hakim, Manisa Barosu, İzmir Barosu ve Otizmliler Derneği'nin davaya müdahil olma taleplerini reddetti. Sanık okul müdürü B.G'nin tutukluluk halinin devamına da karar veren hakim, duruşmayı 16 Ocak 2026 tarihine erteledi.