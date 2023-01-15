Öğrenciye cinsel istismara 72 yıl hapis istemi

Ankara'da öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmenin 71 yıl 11 ay hapsi istendi.

Keçiören ilçesindeki bir okulda eğitim gören F.N.Ö. (14) adlı kız çocuğu, geçen yıl halasına din kültürü ve ahlak bilgisi ile hafızlık öğretmeni Münir Y.'nin, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.



Anne ve babası ayrı olduğu için babannesi ile kalan F.N.Ö, kimseye söylememesi için kendisini tehdit eden öğretmenin cinsel içerikli mesajlarını da halasına gösterdi.

Şikayet sonrası öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu yazışmalar da savcılığa delil olarak sunuldu.



"ZİNCİRLEME ŞEKİLDE İSTİSMAR"

Gözaltına alınan Münir Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, emekliye ayrıldı. Soruşturmasının ardından Münir Y. hakkında 'zincirleme şekilde öğretici tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'zincirleme şekilde elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak öğretici tarafından çocuğa karşı cinsel taciz', 'zincirleme şekilde cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma', 'zincirleme şekilde konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde tehdit' suçlarından 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



SUÇLAMALARI REDDETTİ



Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Avukat beyanlarının ardından savunma yapan sanık Münir Y., hakkındaki suçlamaları reddetti.

Daha sonra savcı mütalaasını açıkladı. Münir Y. hakkında 'gözetim yükümlülüğü olan çocuğa karşı tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan 71 yıl 11 aya kadar hapis cezası talep edildi. Tarafları ve avukatları dinleyen mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

