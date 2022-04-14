Öğrenciye cinsel istismarda bulunan servis şoförüne 25 yıl hapis cezası

Kastamonu il merkezinde servis şoförü İ.K., aracı ile okula giden H.Ş.'ye birçok kez cinsel istismarda bulundu.

Olayla ilgili şikayet üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, İ.K. gözaltına alındı.

Tutuklanan şahıs hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması görüldü. Hakim karşısına çıkan İ.K., son kez savunma yaptı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.K., “10 yıldır servis taşımacılığı yapmaktayım. Mağdur ailesine Kastamonu’ya gelmek için yalan söylemekteydi. Anlattığı ifadede tarif ettiği yer benim ofisim değildi. Tamamen yalan söylüyor" dedi.

"H.Ş. ile yan yana gelmişliğim yoktur" diyerek kendini savunan İ.K. "Yapmadığım bir şeyden suçlanıyorum. Kesinlikle böyle bir suç işlemedim. 1 yıldır cezaevindeyim, çocuklarım çok perişan. Ben ağır bir suçlamayla suçlandım. Üzerimde ağır bir leke oluştu” diye konuştu.

İNDİRİMSİZ 25 YIL HAPİS CEZASI



Yapılan savunmaların ardından, son sözü sorulan sanık, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İ.K.’yi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundun iyi hal indirimi uygulanmadan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

