Öğretim üyesi dehşet saçtı

Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a (3), kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye (61) ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a (38) tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.



İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.