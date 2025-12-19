Öğretmen affetti yönetim affetmedi. Öğretmenlerine zorbalık yapan ve dalga geçen 5 öğrenci okuldan atıldı

Ankara'daki bir lisede, öğrencilerin öğretmenleriyle alay edip dersi sabote ettikleri ve öğrencilerin uygunsuz davranışlarına maruz kalan öğretmenin zor durumda kaldığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Okul yönetiminin tepki çeken görüntülerle ilgili başlattığı disiplin süreci tamamlandı. 10. sınıftan 5 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezası verildi. İki öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

ÖĞRETMEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olaya ilişkin konuşan fizik öğretmeni öğrencilerinden şikayetçi olmadığı belirtirken, disiplin soruşturması geçirmelerini ve okuldan uzaklaştırılmalarını istemediğini söylemişti.

ÖĞRENCİLER BUNU NEDEN YAPIYOR?

Ses getiren video, “eğitimde disiplin” ve “sosyal çürüme” gibi önemli konuları da gündeme taşıdı.



Öğretmene yönelik zorbalığın, öğretmenin kişisel özellikleri kadar okul içi ilişki dinamikleri ve öğrencilerin duygusal gelişimleriyle de bağlantılı olabildiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, ‘’Bilimsel araştırmalar, bu tür davranışların çoğunlukla, sınıf içinde kendisine bir konum arayışında olan, sınırları test etmek isteyen, empati düzeyi düşük olan, yani suçluluk ve vicdan azabı duygusu az gelişmiş öğrencilerde daha sık görüldüğünü gösteriyor'' dedi.

Bu tür uygunsuz davranışların diğer yaygın nedenlerine değinen uzman isim, ‘’Bazı öğrenciler de, grup mantığıyla, sosyal öğrenme ve akran etkisiyle buna katılabiliyor. Özellikle ergenlik döneminde akran grubunun onayını alma, popülerlik ve risk alma davranışları belirgin şekilde artıyor. Bu da öğrenciler için öğretmenleri daha kolay bir hedef haline getiriyor'' ifadelerini kullandı.

Türkçapar, sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Öğretmenlerin sınır çizme sorunu varsa, kurallar tutarsız uygulanıyorsa, eğitimci idari olarak yalnız bırakılıyorsa bu tür durumlar yaşanabilir. Öğretmen-öğrenci ilişkisinin net bir şekilde kurulmadığı okul ortamlarında da risk yüksektir. Aynı şekilde bazı otoriter yaklaşımlar da öğrencilerde alaycı davranışları tetikleyebilir. Bu sorunun azaltılması için öğretmenlerin duygusal destek eğitimleri almaları, idarenin öğretmenin arkasında olması ve ailelerle iş birliği yapmak gibi çözümler işe yarayabilir.''

“ZORBALIĞIN ARTMASININ NEDENİ SOSYAL MEDYA”

Öğretmenlerin uğradığı zorbalığın son yıllarda daha görünür hale gelmesini, sosyal medya kullanımının artmasına bağlayan Türkçapar, ‘’Aslında bu durum, Hababam sınıfı filmlerinde bile vardı. Şimdilerde daha çok gündemde olması bu olayların artmasıyla ilgili olabilir ama bir yandan da sosyal medyada paylaşılması, durumu seyirlik bir performansa dönüştürebiliyor. Gençler arasında takipçi kazanmak için buna benzer riskli davranışlara başvurulabilir. Bunların önlenebilmesi için hem okul içinde hem dijital ortamda, net sınırlar, yaptırımlar ve farkındalık çalışması yapılmaları gerekebilir.''