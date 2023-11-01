Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Yusuf Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yusuf Tekin buradaki konuşmasında öğretmen atamalarına da değindi. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman?

Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Yusuf Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak kontenjanla birlikte, 2024 yılında yeni öğretmen atamaları yapılacak. Konuya dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen takvimi ve branş dağılımı için ekim ayı sonunu işaret etmişti.

ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Tekin, bir soru başka üzerine, öğretmen atamaları konusunun Mecliste olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah."

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