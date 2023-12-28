Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2024 MEB öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

Öğretmen atama takviminin ne zaman belli olacağı, atama bekleyen yüzlerce kişi tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamalarıyla ilgili her türlü ihtiyaç durumunda gerekenin yapılacağını belirtmişti. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Buna göre; Öğretmen atamaları için tarih, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesinin ardından belirlenen kontenjan sayısı sonrası belli olacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ATAMA AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunmuştu.
Hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliklerinin hep eğitim-öğretime verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i, bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da, ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde, gerekeni yapacağız.
Evlatlarımızın eğitiminden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Biz eğitim-öğretim konusunu, doğrudan bekamızı ilgilendiren millî bir mesele olarak görüyor, her türlü siyasi hesabın üstünde tutuyoruz. Bu konuda her türlü ufuk açıcı tenkide, yol gösterici teklife de açığız."
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