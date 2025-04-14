Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program ve proje uygulayan okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerin bir kısmının yeniden tayin edilmesi ve ataması tartışmalara neden oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılında performans değerlendirmesi yapılaamadığı için atama takvimini bir yıl ertelendiğini belirterek."Bu yıl Ocak ayı başında takvimi ilan ettik." dedi.

"POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIK"

Görev süresi biten öğretmenlerin sıkıntı yaşamaması için yer değiştirme takvimini erken başlattıklarını açıklayan Bakan Tekin, "Görev süresi uzatılmayacak arkadaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için süreci erken başlattık. Yer değişikliği süreci başlamadan önce yer değişikliği talebinde bulunsunlar diye bir başlangıç, onlara pozitif ayrımcılık yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Velilere de seslenen Bakan Tekin, "Velilerimiz rahat olsun eğitim kalitesi önceliğimiz. Oradaki eğitmi daha ileri taşıyacak sürecin içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

328 BİN ÖĞRETMENİN GÖREV SÜRESİ DOLDU

İlan edilen listede 38 bin öğretmenin olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yüzde 80’inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadığını söyledi.

MUHALEFETE TEPKİ

Muhalefete de tepki gösteren Bakan Tekin, "Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor ‘ele geçirmek’ ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı’yız. Bu ülkenin çocuklarıyla kendi siyasi kariyeri için uğraşmasın. Türk demokrasisine zarar vermesin. Özel'in gayriresmi söylemleri CHP'ye de zarar veriyor. " dedi.

20 okulda protesto olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Bunların büyük çoğunluğu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından değil mezunlar derneği tarzından sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden yapılar tarafından organize edilmiştir. Ben öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu saçma sapan çağrılara kulak vermeyip okullarımızı bir siyasi partinin politik amaçları için manipüle edilen mekanlar haline dönüştürmedikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.