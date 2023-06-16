Öğretmen ataması ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Yeni eğitim dönemi öncesi şimdi de atamalar bekleniyor. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklamasında son gelişmeler...



ERDOĞAN'DAN ATAMA AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni atamalara ilişkin;



"Geçen ay yaptığımız toplam 45 bin yeni öğretmen atamasıyla mevcut eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002 yılında, ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken son atamayla birlikte sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projemizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Okulları, yazın pırıl pırıl yaparak inşallah yeni döneme hazır hale getireceğiz. Öğrencilerimizin kaliteli eğitim alması, öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapması için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



MEB ATAMALARI NE ZAMAN?



2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen atamalarına dair detaylar henüz net değil.



KPSS oturumlarının tamamlanması ve sonuçların ilan edilmesiyle brilikte, bu konuda da gelişmeler olabileceği tahmin ediliyor.



Gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

