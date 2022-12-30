Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den atama açıklaması (2023 öğretmen atama takvimi)

MEB'den öğretmen atamalarına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Bakan Özer tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili bilgi paylaşıldı. Peki, 2023 yılında öğretmen ataması yapılacak mı?



2023 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?



Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak.

BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son olarak öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti;



"Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır"