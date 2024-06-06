Öğretmen Meslek Kanunu taslağı TBMM'de: Yetersiz olan öğretmenler merkeze çekilecek

Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer alan "Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi" maddesi tartışılıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağı, TBMM’ye sevk edilmek üzere yayınlandı.



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; yeni düzenlemeye göre yetersiz olan kadrolu öğretmenlere genel idare hizmetleri sınıfında (veri depolama, işleme, analiz etme ve hazırlama gibi çalışmalar) kadro verilerek merkeze alınacak.



Düzenlemede bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenlerin akademi tarafından eğitime alınacağı ifade ediliyor.



Bu kişilerin düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınacağı ve ikinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanacağı belirtildi.



EĞİTİMCİLER ARASINDA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Taslakta yer alan madde, "Öğretmen gelişimine katkı sağlayacak" diyenlerin yanı sıra "Objektif kriterlerden yoksun ve mobbing uygulamalarına yol açacak" düşüncesinde olan öğretmenler arasında tartışma konusuna neden oldu.



Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat ise böyle bir maddenin hukuksuz olduğunu dile getirip "İş güvenliğine aykırıdır. İstismarlara, art niyetli idari uygulamalarla, öğretmenin öğretmenliği elinden alınabilir. Madde, hukuk devletine uygun değil. Bakanlığın buna dikkat etmesini özellikle talep ediyoruz.” dedi.