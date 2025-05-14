Öğretmen, öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Şırnak'ta nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenci, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Öğretmen, öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

'ta Şehri Nuh Ortaokulu'nun bahçesindeki kamelyada arkadaşlarıyla oturan kız Ü.G.Ş.'nin nefes borusuna yabancı cisim kaçtı.

Durumu fark eden okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Şenses, kamelyaya doğru koşarak Heimlich manevrasıyla cismi çıkardı.

O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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