Öğretmen, öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Şırnak'ta nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenci, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Şırnak'ta Şehri Nuh Ortaokulu'nun bahçesindeki kamelyada arkadaşlarıyla oturan kız öğrenci Ü.G.Ş.'nin nefes borusuna yabancı cisim kaçtı.
Durumu fark eden okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Şenses, kamelyaya doğru koşarak Heimlich manevrasıyla cismi çıkardı.
O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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